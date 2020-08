🎥 Anderlecht officialise la nomination de Kompany: "Le numéro 4, c'est terminé. Je suis prêt"

C'est désormais officiel: Vincent Kompany arrête sa carrière et devient donc le nouvel entraîneur du Sporting d'Anderlecht. Sans regret, "Vince" se dit prêt à relever ce défi.

Nous ne reverrons donc jamais Vincent Kompany sur un terrain. Ce dernier a rangé ses crampons et prend place sur le banc du Sporting d'Anderlecht. Dans une vidéo, Kompany a livré ses premiers mots en tant que coach.

"Le numéro 4, c'est terminé. C'est une nouvelle étape, un nouveau chapitre et c'était le moment pour moi. Nous sommes tous surpris du timing mais tout le monde savait que c'était l'objectif. Le plus important pour l'équipe et pour les joueurs, c'est que les choses soient claires. J'en suis venu à la conclusion que je devais arrêter. Le projet Anderlecht a plus d'importance que l'individu Kompany."

Je viens de tourner le bouton

"Je suis all-in, je donne tout dans le projet. Je suis prêt, à fond la caisse pour les prochaines années. Mon émotion, c'est l'ambition, l'ambition de bien faire, faire mieux qu'un Anderlecht qui est bien. Dans mon esprit c'est une libération, je viens de tourner le bouton. Je suis plein d'énergie et je ne peux plus me blesser (rires)".

Kompany a eu aussi le une pensée pour Vercauteren: "J'ai beaucoup de respect pour lui. Il a été mon coach, mon guide et il m'a beaucoup aidé ces dernières semaines. Un vrai respect mutuel".