Zulte Waregem déjà dans le dur: "Nous avons assez d'expérience"

Le Essevée démarre bien mal sa saison, mais Saido Berahino n'est pas (encore?) inquiet.

Zulte Waregem a vécu une deuxième rencontre compliquée, dimanche, contre le Beerschot. "Nous sommes déçus, mais nous devons avancer ensemble. Nous avons eu de bons moments en seconde période", estime Saido Berahino.

Avec un homme qui a notamment permis à Zulte Waregem de retrouver des couleurs après la pause: "Dès qu'Omar Govea est monté, on a commencé à solutionner les problèmes. Même si le Beerschot est resté bien organisé."

Et le verdict est limpide: deux matchs, pas le moindre point au compteur et un statut de lanterne rouge que les Flandriens partagent avec Ostende et La Gantoise. "C'est difficile pour nous, mais nous avons assez d'expérience. Le point positif, c'est que le rencontres s'enchaînent assez vite et qu'on pourra donc rapidement se mettre dans les droit chemin", conclut-il.