Des célébrations spéciales Kompany pour Big Rom': "Ca m'a choqué d'apprendre sa retraite"

Double buteur contre le Shakhtar lundi soir, Romelu Lukaku n'a pas manqué de rendre hommage à un désormais ancien joueur qui "lui a montré" la voie.

Romelu Lukaku avait déjà publié un message sur Twitter, dans la journée de lundi, pour saluer Vincent Kompany, il a ajouté les célébrations en hommage à l'ancien capitaine de l'équipe nationale, en montrant le numéro 4, cher au nouveau coach du Sporting d'Anderlecht, après chacun de ses buts.

"Il nous a ouvert les portes à Neerpede"

Un hommage légitime. "Sans lui, il n’y aurait pas de Romelu, de Jordan Lukaku, de Youri Tielemans, de Dennis Praet ou même d’Anthony Vanden Borre... Je lui ai fait la dédicace parce qu’il a ouvert les portes pour nous à Neerpede", insiste le buteur de l'Inter au micro de la RTBF.

Même si Big Rom’ ne cache pas qu’il ne s’attendait pas à cette retraite anticipée. "Ça m’a quand même choqué d’apprendre cette nouvelle, mais je suis content pour lui. L’essentiel, c’est que lui et sa famille soient heureux et j’ai toujours dit que je serais à ses côtés et que je le soutiendrais jusqu’à la fin."