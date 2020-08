Waasland-Beveren regrette son relâchement contre le Standard : "Nous étions pourtant parvenus à les neutraliser"

Waasland-Beveren a tenu bon face au Standard de Liège pendant une heure et a même ouvert le score grâce à Schryvers. Mais l'euphorie a vite fait place à la déception, puisque les Rouches ont renversé la partie en trois minutes. L'équipe locale sait ce qui n'a pas été.

"Notre bloc a bien tenu pendant la première période. D'accord, nous n'avons pas créé beaucoup d'occasions, mais nous savions qu'il y aurait des opportunités car le Standard venait ici pour jouer et gagner", a déclaré Jenthe Mertens.

Waasland-Beveren ouvrira finalement le score en reconversion offensive peu avant l'heure de jeu via Schryvers. "Après mon but, nous avons perdu notre concentration et dans ce cas-là, cela devient dangereux. Nous encaissons deux buts presque identiques en trois minutes parce que nous manquons de lucidité. Notre bloc d'une heure si solide a soudain disparu parce que nous avons laissé le Standard jouer", a déclaré le buteur waeslandien.

Des erreurs enfantines

Certaines inattentions peuvent être mortelles contre une équipe de haut niveau. "Cette égalisation est tombée après un moment de relâchement et les bonnes équipes ont parfois juste besoin d'une mini fenêtre de tir. Nous étions pourtant parvenus à les neutraliser, mais ces erreurs enfantines ont eu raison de nous. Elles doivent disparaître par la suite," a conclu Nicky Hayen.