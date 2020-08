Philippe Montanier et le Standard vont devoir faire sans Samuel Bastien : "D'autres joueurs vont devoir prendre leurs responsabilités"

Le milieu de terrain s'est blessé lundi dernier lors de la victoire du Standard de Liège à Waasland-Beveren (1-2). Il ne sera pas présent contre Genk ce dimanche.

Le Standard sera privé de Samuel Bastien entre six et huit semaines, une véritable tuile pour le matricule 16. "Un moment difficile quand on perd un joueur clé. Néanmoins, cela fait partie de la vie d'une saison. On a un bon groupe et on va avoir besoin de tout le monde. Pouvoir pallier son absence, mais nous avons des joueurs qui sont prêts à relever le défi", a fait savoir Philippe Montanier lors de la conférence de presse.

Suivi par de nombreuses formations et faisant partie des joueurs susceptibles de partir cet été, Samuel Bastien ne devrait pas quitter le Standard de Liège suite à sa blessure. "Je n'ai pas pensé à cela à vrai dire. Je préfère que les clubs restent intéressés et que Sam reste et joue pour nous. Il faudra bien se préparer sans lui pour affronter Genk dimanche", a souligné le technicien français.

Bastien a été décisif cette saison en inscrivant le but de la victoire face au Cercle de Bruges et à Waasland-Beveren lundi dernier. "Avant on se reposait sur les buts de Sam, d'autres vont devoir prendre leurs responsabilités désormais", a lâché le coach des Rouches avant le premier test du matricule 16 en ce début de saison.

Après le Cercle de Bruges et Waasland-Beveren, le Standard va croiser le fer avec Genk. "Un concurrent direct pour les playoffs 1 et le champion de la saison 2018-2019. Un gros adversaire qui est sur une bonne dynamique même s'ils ont un 4 sur 6. Ce sera un match âprement disputé. La clé de la rencontre ? Pas facile à dire. Chaque match détient sa vérité. On sait que les deux équipes voudront être efficaces à l'avant comme à l'arrière", a conclu Philippe Montanier.