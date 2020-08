Francky Dury : "J'étais un peu inquiet à ce moment là"

Après un début de saison délicat, Zulte Waregem est parvenu à se remettre sur les rails après avoir écarté Waasland-Beveren.

Suite à un zéro sur six, le match à domicile contre Waasland-Beveren s'est présenté comme un match déjà important pour Zulte Waregem, et les troupes de Francky Dury sont parvenus à réagir en répondant présent.

Avec ces trois premiers points de la saison et un score fleuve de 4-1, le déclic pourrait avoir eu lieu, même si coach Dury tient à pointer un relâchement qui a permis aux visiteurs de revenir dans la rencontre : "J'étais un peu inquiet à ce moment là car on ne sait jamais ce qui peut arriver, les choses peuvent aller vite", a avoué Francky Dury à Het Laatste Nieuws.

L'entraîneur a suffisamment d'expérience de telles situations pour savoir que des détails peuvent coûter des points précieux, même dans un match acquis : "Il y a deux saisons, nous menions également 2-0 et en fin de match le score affichait 2-2. Heureusement, ce quatrième but est tombé rapidement pour nous mettre aux abris. Vous savez, si vous êtes bien lancé en championnat, une perte de points est plus facile à gérer, mais si vous avez toujours zéro points, ce genre de scénario peut faire mal."