L'absence de Michel Vlap, la présence de Zulj: les explications de Vincent Kompany

S'il avait opté pour la stabilité, Vincent Kompany a tout de même dû faire un changement dans le onze de base du Sporting, la faute à une légère blessure de Michel Vlap.

Contre Mouscron, Michel Vlap était le seul absent par rapport aux onze Anderlechtois alignés d'entrée la semaine dernière, contre le STVV. "Il était légèrement blessé", explique Vincent Kompany. "Il avait fini le match de la semaine dernière avec une petite élongation, il n'était pas à 100% et on n'a logiquement pas voulu prendre de risque."

C'est donc Peter Zulj qui a pris son rôle, en jouant un cran plus haut, alors que Marco Kana remplaçait numériquement le Néerlandais dans la compo du coach anderlechtois. "Peter apporte de lal stabilité de la présence et je pense qu'on sous-estime ses courses verticales. Mais avec Michel Murillo et Bogdan Mykhaylichenko, on avait deux flancs très offensifs et on a aussi estimé que sa présence pouvait apporter de l'équilibre à l'équipe."