Théo Bongonda : "Nous avons eu les occasions les plus franches"

Genk est venu partager l'enjeu (0-0) ce dimanche à Sclessin face au Standard de Liège. Mais ce sont les Limbourgeois qui ont été les plus dangereux durant cette rencontre.

Le Standard de Liège et le Racing Genk se sont neutralisés ce dimanche après-midi. "En première période, nous avons éprouvé des difficultés contre le Standard mais en seconde période nous avons réussi à trouver les intervalles. Nous avons effectué un bon match après la pause et je salue la prestation de mes coéquipiers. Nous n'avons pas encaissé de but, un point positif. Nous devons continuer de la sorte", a confié Théo Bongonda à l'issue de la rencontre.

L'ailier de Genk a ensuite avoué que les siens auraient pu mieux faire. "Nous avons eu les occasions les plus franches. Nous aurions pu être plus performants devant le but adverse mais quand on regarde le match contre OHL du week-end dernier, l'esprit était meilleur ce dimanche. Le nul vierge (0-0) est un score correct. Le penalty annulé par le VAR ? Je n'ai pas encore regardé les images mais j'imagine que l'arbitre et l'assistance-vidéo savent ce qu'ils font", a précisé l'ancien joueur de Zulte Waregem qui se sent mieux physiquement après avoir perdu 3-4 kilos.