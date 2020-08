Direction l'Angleterre pour James Rodriguez?

Alors que son aventure madrilène n'a jamais vértiablement décollé, le Colombien pourrait trouver refuge en Premier League.

James Rodriguez sort d'une année compliquée à Madrid. Après deux bonnes saisons en prêt du côté de Munich, le Colombien n'a joué que 13 rencontres (pour deux assists et un but) avec le Real cette saison. Il va désormais clairement chercher à se relancer cet été.

En Angleterre? Alors qu'il lui reste un an de contrat, Everton fait le forcing pour tenter de l'enrôler selon les informations du Telegraph. Après la France, l'Espagne et l'Allemagne, le Colombien pourrait ainsi découvrir unquatrième championnat du Big Four.