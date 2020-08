🎥 Seraing s'offre une remontada et enchaîne un deuxième succès de suite !

Ce vendredi soir en ouverture de la deuxième journée de D1B, le RFC Seraing accueillait Deinze au Pairay.

Après sa belle victoire à Lommel lundi dernier, Seraing avait à coeur de confirmer à domicile contre Deinze, l'ambitieux promu de la D1B. Emilio Ferrera et Marc Grosjean alignaient la même équipe qui s'était imposée 3-5 au Soevereinstadion. Comme le dit l'adage, on ne change pas une équipe qui gagne.

Seraing sera très remuant en début de partie à l'image de Bernier et Kilota très déroutants sur leur flanc gauche, mais pas assez dangereux pour inquiéter des visiteurs repliés. Il faudra attendre la demi-heure de jeu pour voir la première grosse occasion de la partie avec un tir de Staelens sauvé in extremis par Dietsch (29e). Mais Deinze ouvrira finalement la marque juste après sur corner via une volée du...genou signée Siebe Blondelle (31e), 0-1.

ūü¶Ķ | Siebe Blondelle donne l'avantage au @KMSKDeinze avec une inédite volée du genou ! ūüü†‚öę#SERDEI pic.twitter.com/3pVwwqZUh3 — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) August 28, 2020

Les visiteurs doubleront ensuite la mise grâce à Mertens, très bien servi par Challouk (40e), 0-2. Moussa Gueye ne sera pas loin de réduire la marque, mais verra sa reprise de la tête heurter la barre transversale (41e). Le score ne bougera plus à la pause.

Seraing remontera sur le terrain avec de meilleures intentions offensives et cela paiera. Très tôt en seconde période, Dietsch effectuera un très bel arrêt sur une frappe puissante de Mertens à l'entrée de la surface (48e) avant de voir Gueye réduire la marque pour les Métallos (50e), 1-2. Galvanisés, les Sérésiens reviendront au score quatre minutes plus tard grâce à un joli ballon piqué de Mikautadze (54e), 2-2.

Les troupes d'Emilio Ferrera auront ensuite la mainmise sur la rencontre et pousseront afin d'aller marquer ce troisième but. Mais Deinze ne dira pas son dernier mot. Les Métallos pourront ensuite remercier leur portier Dietsch qui sauvera les meubles sérésiens grâce à deux énormes arrêts devant Challouk et Mertens (81e).

Les locaux manqueront ensuite de belles opportunités. Bernier tentera sa chance à distance mais son tir passera à coté du but de Vandenberghe (89e) tandis que Mikautadze ratera la balle de match en plaçant le cuir à côté (90e). Mais c'est finalement Kilota qui offrira une remontada aux Métallos via une reprise de volée dans le temps additionnel (90+2ème), 3-2. Le score ne bougera plus, Seraing enchaîne un deuxième succès de suite et prend provisoirement la tête de la D1B.

RFC Seraing : Dietsch, Swers, Faye, Boulenger, Kilota, Lahssaini, Bernier, Cascio (Jallow 46e), Gueye (Ndiaye 68e), Mikautadze (Pierrot 90+4ème)

K.M.S.K. Deinze : Vandenberghe, De Greef, Blondelle, Vansteenkiste, De Looze, Le Postollec (Vargas 84e), Lecomte (Van Walle 67e), Staelens (Schils 71e), Dansoko, Challoux, Mertens

Cartons : Swers (81e) ; De Looze (12e)