L'Atalanta s'offre un grand talent du football russe

L'Atalanta Bergame réalise un solide coup sur le mercato estival en attirant l'international russe du Lokomotiv Moscou Alekseï Miranchuk.

Alekseï Miranchuk (24 ans) quitte le Lokomotiv Moscou et rejoint la Serie A : d'après Sky Sports, l'international russe (25 sélections) va rejoindre l'Atalanta Bergame contre 14,5 millions d'euros. Il devrait y signer un contrat de 5 ans, après avoir notamment été cité du côté de l'AC Milan et même ... du FC Barcelone plus tôt cet été.