La Gantoise et Bölöni, enfin lancés, quittent la lanterne rouge

La Gantoise avait la pression après un début de saison complètement loupé. Laszlö Bölöni peut souffler : les Buffalos ont pris leurs trois premiers points.

Gand avait rien moins que 2 points de retard sur l'Excel Mouscron et le KV Ostende au coup d'envoi de la rencontre ; si tôt dans la saison, cela n'a aucune signification particulière, mais les Buffalos devaient absolument lancer leur saison, aussi pour justifier le passage de Jess Thorup à Laszlö Bölöni.

La venue de Malines aura permis à La Gantoise de souffler : dans une rencontre attrayante et menée à un très bon rythme, Anderson Niangbo aura fait la différence à la 36e minute. Avant cela, Chakvetadze, dans le onze pour la première fois et virevoltant, avait obtenu la plus grosse occasion de la rencontre, forçant un arrêt de Gaëtan Coucke ; Malines manquait de son côté d'efficacité, Togui contrant une frappe de son équipier Hairemans et Davy Roef sortant un arrêt déterminant devant Nikola Storm.

Au retour des vestiaires, le rythme ralentit du côté gantois mais Giorgi Chakvetadze, encore lui, aurait dû obtenir un penalty pour un tacle de Thibault Peyre dans le rectangle. L'arbitre ne siffle rien, et le VAR ne l'aide pas. Le score ne bougera plus, malgré une nouvelle occasion de Yaremchuk et, dans l'autre sens, quelques poussées tardives malinoises. Gand prend ses trois premiers points, le Kavé cale avec une seconde défaite consécutive.