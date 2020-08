Timothy Castagne pourrait bien se diriger vers la Premier League

Timothy Castagne est cité dans de nombreux clubs cet été. Cette fois, une piste en Premier League semble assez chaude.

Plus tôt cet été, en juin, Timothy Castagne (24 ans) avait déjà été cité du côté de Leicester City. Par la suite, des pistes plus concrètes étaient évoquées : le Hertha Berlin et le PSG, notamment. Mais d'après les informations de la RTBF, c'est bien vers la Premier League et Leicester que se dirigerait l'ancien de Genk.

Castagne, sous contrat jusqu'en juin 2021 à l'Atalanta Bergame, ne prolongera pas et quittera à coup sûr le club cet été. Et Leicester City, qui disputera l'Europa League, est prêt à mettre 20 millions d'euros sur le latéral belge. Affaire à suivre dans le mois qui vient ...