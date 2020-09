Zinedine Zidane clame son amour pour l'un de ses joueurs

Zinedine Zidane s'exprime peu, même à propos de ses joueurs, mais quand il le fait ses mots pèsent lourd.

Zinedine Zidane a réussi le tour de force de remporter la Lige version 2019-2020. Il a pu compter sur un effectif emmené par Sergio Ramos et Karim Benzema, les deux hommes forts des Merengues en cette fin de saison.

Mais Toni Kroos a aussi apporté sa pierre à l'édifice, ce qui ravit le technicien français, tombé amoureux de l'Allemand: "Son point le plus fort, c’est la sérénité qu’il dégage sur le terrain. Plus on dégage de sérénité, plus l’adversaire est en difficulté», souligne l'entraîneur madrilène.

"Quand on regarde son jeu, on sent qu’il y a beaucoup de tranquillité. Pour une équipe, c’est primordial. Ce que je retiens de Toni, c’est que dans les grands matchs, comme des finales, il est très important. Techniquement, il est parfait. C’est ce qui se fait de mieux à son poste. Il ne perd pas beaucoup de ballons alors qu’il prend des risques. Même quand il joue long, il n’y a pas des déchets."