Un jeune Allemand pour remplacer Dennis ou Diatta à Bruges?

Le Club de Bruges prépare un éventuel départ d'un de ses deux éléments offensifs.

Convoités sur le marché des transferts, Emmanuel Dennis et Krépin Diatta pourraient, selon les offres, quitter le Club de Bruges, même si les Blauw en Zwart ne le laisseront sans doute pas partir les deux éléments offensifs cet été.

Mais ça n'empêche pas le Club de scruter le marché des transferts et de se préparer à un éventuel départ. Selon Het Laatste Nieuws, le Club de Bruges aurait Linton Maina dans le viseur. International U21, ailier droit, l'Allemand évolue à Hannovre, club avec lequel il avait découvert la Bundesliga entre 2017 et 2019, avant d'inscrire deux buts et de délivrer sept passes décisives, la saison dernière, en D2 allemande.