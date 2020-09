Le Real Madrid place quatre joueurs sur la liste des transferts

Avant de recruter, le Real Madrid souhaiterait vendre quatre joueurs : Gareth Bale, Mariano Diaz, Sergio Reguilon et Borja Mayoral.

Alors qu'il a souvent l'habitude d'être actif sur le marché des transferts, le Real Madrid s'avère très peu actif cet été. La Casa Blanca n'a enregistré aucune arrivée jusqu'à présent. Et pour cause, le club de la capitale espagnole souhaiterait vendre avant de recruter.

En effet, d'après les informations du quotidien madrilène AS, les Merengues aimerait se séparer de quatre joueurs de leur effectif, à savoir Gareth Bale, Mariano Diaz, Borja Mayoral (prêté à Levante depuis deux ans) et Sergio Reguilon (prêté à Séville la saison dernière). Si les dirigeants madrilènes ne devraient pas avoir de mal à se séparer des trois derniers, cela s'avère plus compliqué pour le premier.