Brandon Mechele, positif au coronavirus, quitte les Diables Rouges

Roberto Martinez avait laissé entendre qu'il ne jouerait pas contre l'Islande, c'est désormais une certitude: comme le confirme le compte Twitter des Diables Rouges, Brandon Mechele, qui a été testé positif au Covid-19, ne terminera pas le rassemblement de septembre.

Le défenseur du Club de Bruges a quitté le groupe des Diables Rouges. Il devra donc encore patienter pour se débarrasser de son drôle de record: avec moins de deux minutes à son compteur international, Brandon Mechele est le Diable Rouge capé avec le moins de temps de jeu.

UPDATE: @BMechele44 left the group. Yesterday, he had a positive covid-19 test.