Arnaud Bodart éteint la polémique: "Si je ne suis pas chez les Diables, c'est que ce n'est pas encore le moment"

Arnaud Bodart est sélectionné chez les Espoirs et beaucoup ont estimé qu'il aurait dû être appelé chez les Diables à la suite du forfait de Thibaut Courtois.

Difficile de trouver plus tranquille qu'Arnaud Bodart. Calme sur le terrain et lors des interviews, le gardien de but du Standard avance dans sa carrière sans s'enflammer et en gardant sa ligne de conduite.

Pourtant, il a été au centre d'une petite polémique à la suite du forfait de Courtois chez les Diables. C'est en effet Davy Roef qui a été appelé par Roberto Martinez, ce dernier laissant Bodart chez les Espoirs. Pour certains supporters, ce n'était pas logique.

"Je n'ai pas pensé que j'allais être appelé chez les A", nous confie Bodart en conférence de presse avant le match des Espoirs contre l'Allemagne. "Si je ne le suis pas maintenant, c'est que ce n'était pas encore le bon moment. Je n'ai pas encore eu le moindre contact avec Martinez. Roef a une certaine expérience, il est plus âgé et il a déjà été sélectionné avant. Je ne vais pas m'arrêter là-dessus."

Je me dis que Courtois est encore là pour quelques années

Le gros problème de la sélection des Diables rouges, c'est la présence de Thibaut Courtois. Le gardien du Real a 28 ans et pourrait encore être dans les cages durant quelques années: "Par rapport à son niveau, et le club où il joue, je me dis qu'il est encore là pour quelques années. Mais dans le football on ne sait jamais ce qu'il peut se passer".

Avant de penser aux Diables, Bodart va tout d'abord penser au match des Espoirs contre l'Allemagne. Ce sera ce mardi à 16h00.