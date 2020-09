L'arbitrage de STVV-Antwerp pointé du doigt : "Tout le monde n'a pas fait son job"

Après que l'arbitre Wim Smet ait accordé un coup-franc dangereux à l'Antwerp en toute fin de rencontre, les joueurs du STVV étaient pour le moins remontés ...

Il y avait à peu près unanimité concernant l'absence de faute de Buatu sur Miyoshi, mais Mr Smet sifflera ... et l'Antwerp en profitera pour faire 2-3. L'entraîneur de Saint-Trond, Kevin Muscat, gardait son calme : "Je pourrais dire beaucoup de choses sur l'arbitrage, mais ça ne changera rien au résultat. Nous avons tout de même eu deux minutes pour nous préparer à cette phase arrêtée et ne l'avons pas bien fait", tente-t-il de relativiser.

"L'arbitre a été honnête avec moi après le match, m'a dit qu'il voyait une faute. Les deux équipes ont joué un match de haut niveau et l'arbitre a dû prendre beaucoup de décisions difficiles", continue Muscat. Samy Mmaee, de son côté, était moins tendre : "Un arbitrage correct, ce serait un plus quand même. On fait notre job, tout le monde fait son job mais l'arbitre ne l'a pas fait aujourd'hui.