Le Beerschot s'offre encore un grand club et place Wolf au bord du vide

Après avoir été stoppé dans son élan contre le Standard, le Beerschot a repris des couleurs face à Genk.

Quel début de saison du Beerschot ! Après s'être déjà offerts le scalp du champion en titre, au Jan Breydel s'il-vous-plaît, le promu a battu le champion précédent dans un match au final un peu moins surprenant au vu de la situation du Racing Genk. Hannes Wolf semble en effet dans une position qui pourrait bien en faire le 4e coach licencié au sein du G5, en cinq journées de championnat à peine et dans la foulée de Laszlö Bölöni.

Dès la 12e minute, c'est l'homme en forme, l'inévitable Raphaël Holzhauser, qui ouvre le score (12e, 1-0). L'Autrichien avait déjà été dangereux en servant un Noubissi qui n'avait pas pu mettre sa tête au fond. Genk revient dans le match sur penalty, que Onuachu transforme, et les Limbourgeois croient même mettre un coup sur la tête du Beerschot quand Onuachu fait 1-2 ... mais est déçu par le VAR.

La débandade

C'est en seconde période que les choses se corsent : après un but de Bourdin (49e), Genk voit Carlos Cuesta prendre deux jaunes en deux minutes et être exclu (59e) ... et le Beerschot recevoir un penalty pour une main dans la foulée. Holzhauser ne se fait pas prier (63e, 3-1). Le fond n'est pas encore touché : Théo Bongonda prend un rouge à son tour pour un coude sur Frans (68e) ...

Genk, à 9, parvient à s'offrir un sursaut d'orgueil, encore via un penalty concédé par Van den Bergh que transforme Cyriel Dessers (75e), mais la messe est dite quand Ivan Vogorovskiy refait le break à la 85e (4-2). Le Racing Genk craque, le Beerschot fait 5-2 (!) via Lucumi et Genk repart avec autant de buts dans ses valises que de points en 5 journées de championnat. Sans résultat, et ce soir sans la manière : Hannes Wolf peut-il y survivre ?