Yannick Ferrera: "J'avais peur que les gens m'oublient"

En 2018, Yannick Ferrera était le coach de Waasland Beveren et avec le recul, l'ancien coach du Standard regrette d'avoir fait ce choix.

Yannick Ferrera vient de prolonger son aventure dans le club de Al-Fateh en Arabie Saoudite. C'est une belle preuve de son excellent travail dans ce club, qui a terminé à la 13ème place du dernier championnat. L'entraîneur passé par STVV et Malines revient sur sa signature dans son précédent club, Waasland-Beveren.

"Ce club ne me convenait pas", a déclaré Ferrera dans Sport/Foot Magazine. "Mais je ne convenais pas au club non plus. Le problème c'est que j'avais peur que les gens m'oublient. J'étais à la recherche d'un club depuis 8 mois depuis mon départ du FC Malines".

"J'ai paniqué. Je me suis dit que c'était peut-être ma dernière chance de retrouver un club en Belgique en première division. C'était une erreur de ma part et je ne la referai plus. Après un an en Arabie Saoudite, je n'ai plus cette pression financière. Je peux rester sans club et prendre le temps de prendre la bonne décision", conclut Ferrera.