OFFICIEL: Bâle et Reguilon filent à l'anglaise

Les Spurs ont officialisé ce samedi soir l'arrivée en prêt du Gallois, qui retrouve le club où il s'était révélé entre 2007 et 2013.

✍️ We are delighted to announce the return of @GarethBale11 to the Club on a season-long loan from Real Madrid!#BaleIsBack ⚪️ #COYS pic.twitter.com/6w8P1CLx61