Michael Krmencik dans la forme de sa vie: "J'ai perdu 8 kilos"

Beaucoup ont douté de ses capacités, il a été moqué sur les réseaux mais il répond enfin présent. son travail acharné se voit sur le terrain.

Michael Krmencik est en train de justifier son transfert au Club de Bruges. L'attaquant tchèque vient de marquer trois buts en deux rencontres et rend la confiance que Clement lui accorde: "Il me parle beaucoup, me conseille. C'est bon pour ma confiance", a déclaré l'attaquant après la rencontre remporter au Graverbeek.

C'est un vrai but d'attaquant

Lors de la rencontre de ce dimanche, le numéro 9 a tout simplement réalisé une première période parfaite, marquant deux buts de pur attaquant: "Sur le premier, je ne pense qu'à une chose: entrer dans le rectangle et frapper. J'y arrive avec cette frappe au premier poteau et cela me donne un peu plus de confiance. Sur le second, je suis la balle de Vormer. Oui c'est un vrai but d'attaquant".

S'il y a bien quelque chose qui a frappé les observateurs de cette rencontre, c'est la forme physique parfaite de l'ancien attaquant de Plzen. "Depuis que je suis arrivé en Belgique, j'ai dû beaucoup travailler. J'ai depuis perdu 8 kilos. Du coup il me semble que je cours plus vite."

Un dernier détail est à prendre en compte: maintenant, le gentil Michael parle anglais. Ce n'était pas le cas à son arrivée au Club, et il est clair que ça l'aide dans son intégration. Il a maintenant les cartes en main pour continuer de la sorte et s'imposer à la pointe de l'attaque brugeoise.