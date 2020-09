Pas d'Emmanuel Dennis ? L'OM a trouvé son nouvel attaquant !

Les supporters du FC Bruges qui craignent de voir Emmanuel Dennis quitter le Club seront contents d'entendre que l'un des principaux candidats acquéreurs a trouvé son attaquant - et ce n'est pas le Nigérian.

L'Olympique de Marseille était cité comme l'un des candidats les plus plausibles à l'acquisition d'Emmanuel Dennis, et ce même si le Club de Bruges réclame un montant a priori trop élevé pour le club phocéen. Est-ce la raison pour laquelle Marseille, finalement, a jeté son dévolu sur un autre joueur ? Peut-être. Toujours est-il qu'André Villas-Boas a annoncé, après le nul face au LOSC, l'arrivée "d'un jeune joueur de 18-19 ans, qui peut jouer aux trois postes de l'attaque. Une pépite, comme on dit".

Ces propos, relayés par Eurosport, écartent donc le profil d'Emmanuel Dennis. D'après Foot Mercato, l'attaquant en question serait le Brésilien Marcos Paulo (19 ans), joueur de Fluminense, international U19 portugais (il a les deux nationalités) et déjà performant en championnat du Brésil. Il coûterait environ 10 millions d'euros à l'OM, bien moins que les 25 à 30 réclamés pour un Dennis qui pourrait bien rester à quai à ce prix-là ...