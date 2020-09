Thiago Silva dévoile les dessous de son arrivée à Chelsea

Au terme de son contrat, le défenseur central a quitté le Paris Saint-Germain pour rejoindre Chelsea cet été.

Thiago Silva (36 ans) a été présenté devant les médias ce mardi et l'international brésilien est revenu sur les circonstances de son départ du Paris Saint-Germain. "La tentative du PSG de me garder ? Pour dire la vérité, elle a débuté lors du confinement. Leonardo m'a appelé pour me demander de prolonger mon contrat de deux mois afin de disputer la Ligue des Champions. J'ai tout de suite répondu : 'ok, sans problème'. J'ai toujours eu la volonté de rester avec ce groupe jusqu'au bout. Je voulais finir ce que j'avais débuté. Puis j'ai commencé à penser que je n'allais plus être à Paris après la Ligue des Champions", explique le Brésilien.

"Donc j'ai discuté avec mon agent et nous avons regardé mes options pour mon avenir. Et après la finale de la C1, en revenant à Paris, j'ai eu un rendez-vous avec Leonardo et nous avons parlé de mes intentions et de la possibilité de rester. Mais j'avais déjà eu mes représentants, qui avaient dit oui à Chelsea. J'avais déjà pris ma décision. Mais je suis très reconnaissant envers le PSG pour tout ce qu'ils ont fait pour moi et ma famille. Mais je suis dans un nouveau projet et un nouveau club où je suis très motivé et je suis très préparé pour ce nouveau défi en Premier League. J'espère contribuer autant que possible aux jeunes joueurs ici qui ont une qualité formidable", a conclu Thiago Silva.