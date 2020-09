"Clairement pas assez bon": les Buffalos dans le dur

La Gantoise est passé à côté de son sujet samedi soir et c'est inquiétant à trois jours d'un match couperet en Ligue des Champions.

Battus par des Louvanistes plus efficaces et plus incisifs, les Buffalos n'ont pas cherché à se cacher, samedi soir, à l'issue de la rencontre. "On peut toujours se chercher des excuses, mais il faut être honnête: ce n'était clairement pas assez bon", note Elisha Ouwusu.

Et pourtant, les Buffalos avaient bien entamé la partie... "Nos trente premières minutes étaient bonnes", confirme-t-il. "On s'est créé des occasions, on a touché le poteau, mais on n'a pas réussi à marquer et c'est ce qui a fait la différence avec Louvain."

Parce que les Louvanistes, eux, ont scoré trois fois. Et ce ne sont pas les penaltys transformés par Niklas Dorsch et Tim Kleindienst en fin de rencontre qui atténuent la déception gantoise. Les Buffalos devront faire beaucoup mieux pour espérer renverser le Dyanmo Kiev en Ligue des Champions, mardi soir.