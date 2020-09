Deux ténors italiens se battent pour un "fils de..."

Federico Chiesa ne devrait plus faire de vieux os sous le maillot de la Fiorentina.

D'après les éléments recueillis par la Gazzetta dello Sport, la Juventus et le Milan AC sont en course pour s'attacher les services du fils d'Enrico Chiesa, ce mercato. Le joueur aurait demandé à bénéficier d'un bon de sortie et un transfert pourrait intervenir.

Il reste à voir s'il préfèrera rejoindre Turin, où la concurrence sera plus rude, ou la formation lombarde. Sous contrat jusqu'en 2022, Federico Chiesa a marqué 1 but en 2 apparitions en Serie A, cette saison. Federico est le fils d'Enrico Chiesa, ancien attaquant international qui a porté le maillot de Parme et de la Lazio.