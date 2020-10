🎥 Landon Donovan et son équipe, furieux, quittent le terrain après des insultes homophobes

Collin Martin (25 ans) est devenu en 2018 le premier footballeur de haut niveau à faire son coming out officiel. Le joueur du San Diego Loyal aurait été victime d'insultes homophobes lors de la rencontre de NSL face au Phoenix Rising, dans le temps additionnel de la première période ; Martin a été exclu dans la foulée pour y avoir réagi de manière virulente.

La réaction de San Diego et de son entraîneur, qui n'est ni plus ni moins que Landon Donovan, l'ancienne légende du football nord-américain, ont pris position et refusé de remonter sur le terrain après la pause (le score était de 3-1 en faveur du Phoenix Rising).

L'affaire est actuellement en cours d'investigation par les autorités compétentes de NSL.

In the first half a member of Phoenix Rising used a homophobic slur directed at Collin Martin. In response we have decided to walk off the pitch in protest.