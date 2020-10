Deux joueurs du Standard pourraient faire leur retour pour le choc face à Charleroi

Les Rouches pourraient enregistrer deux retours avant ce gros déplacement dans le cadre de la huitième journée de Jupiler Pro League.

Le Standard, qui fête sa qualification pour la phase de poules de l'Europa League, doit déjà se tourner vers le choc wallon de ce dimanche face au Sporting de Charleroi.

Les Rouches pourraient bien enregistré le retour de deux joueurs dans l'effectif avant ce déplacement : Samuel Bastien et Maxime Lestienne.

Le premier, victime d'une déchirure aux ischios, a fait son retour aux entraînements collectifs et Philippe Montanier n'a pas exclu une sélection. Concernant le second, l'entraîneur des Rouches a voulu être plus prudent mais n'a rien exclu non plus : "On va réfléchir et évaluer le risque".