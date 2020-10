L'Antwerp va défier le Special One en Europa League !

Vainqueur de la dernière Coupe de Belgique, le Great Old va disputer pour la première fois les poules de l'Europa League.

Le tirage au sort de l'Europa League a réservé une belle surprise à l'Antwerp. Le Great Old va retrouver le Special One et Tottenham dans les poules. Ils affronteront aussi les Bulgares de Ludogorets et enfin le club autrichien de LASK qui avait été éliminé par Bruges la saison dernière lors des tours préliminaires de la Ligue des Champions.

