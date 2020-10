Charleroi battu en amical face au STVV

Plusieurs formations de l'élite ont profité du break international pour garder le rythme de match avec des rencontres amicales.

C'est le cas de Charleroi. Les Zèbres ont affronté Saint-Trond à huis clos. Rencontre qui a conduit à une victoire des Canaris 1-2. Morioka ouvrait le score sur penalty (30e) pour les Carolos.

Après la pause, la rencontre basculait et Nazon Duckens égalisait sur penalty également (65e), avant que Konaté Mory (84e) ne ponctue un bon travail de Keito Nakamura en fin de rencontre pour offrir la victoire au STVV.

Un peu plus tôt, Malines (avec Steven Defour) s'était imposé sur la pelouse de La Gantoise. et hier, le Beerschot battait le Lierse (D1B). Noubissi s'illustrait avec un doublé et Mukona inscrivait son but également.