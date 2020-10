Grave accident de voiture pour l'ancien attaquant de Virton Dave Turpel

Dave Turpel a été victime d'un accident de la route après le match face à Pétange. Son club s'est fendu d'un communiqué de presse ce jeudi. L'international a dû subir une intervention chirurgicale.

Dave Turpel a eu un accident de voiture samedi soir, en rentrant du match qui opposait son équipe au Titus Pétange, rencontre à laquelle il ne participait bien évidemment pas puisque l’attaquant international se remet lentement d’une intervention au ménisque.

L’accident, en lui-même, semble assez grave. "On attend des nouvelles", indique ainsi Tom Schnell, son coéquipier et ami au média luxembourgeois Le Quotidien. Le club a communiqué sur l’état de santé de son joueur, ce jeudi après-midi, indiquant que Dave Turpel avait dû subir une "opération chirurgicale au bassin et à la colonne vertébrale".

Turpel a porté le maillot de Virton lors de la saison 2019-2020.