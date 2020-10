Officiel : Pas de Kevin De Bruyne en Islande !

Sorti par précaution ce dimanche contre l'Angleterre, Kevin De Bruyne était incertain et avait fait savoir qu'il ressentait une douleur à la jambe. C'est désormais officiel : le médian de Manchester City ne jouera pas le 4e match de Ligue des Nations contre l'Islande. Le Diable a quitté le groupe et ne fera pas le déplacement à Reykjavik.

UPDATE: @DeBruyneKev returned to his club. He couldn’t be fit enough to play against Iceland.