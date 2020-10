Adriano explique ce qu'il recherche en Belgique: "Transmettre mon expérience aux jeunes"

Tout le monde a dû être également étonné quand ils ont lu que le Brésilien Adriano avait signé avec Eupen. L'homme a remporté quatre titres en Espagne, deux Ligue des champions, deux Europa League... Mais pour l'arrière, il s'agit de transmettre son expérience.

Adriano est certain le joueur avec le plus grand nombre de trophées en Belgique. "J'avais vraiment hâte de vivre une nouvelle aventure. Je voulais jouer au football dans une bonne ligue, à un niveau compétitif. Et surtout, je voulais pouvoir transmettre tout ce que j'ai vécu dans ma carrière aux jeunes footballeurs", raconte-t-il au Nieuwsblad.

Et il a beaucoup d'expérience à apporter : "J'ai pu m'entraîner et jouer avec les meilleurs footballeurs du monde. J'ai joué dans l'une des meilleures équipes de Barcelone de tous les temps. Lionel Messi, Luis Suarez, Neymar, Alexis Sanchez, Andres Iniesta. Vous imaginez ça ? Les entraînements sont plus difficiles que les matchs et j'ai beaucoup appris. Je veux essayer de transmettre cette expérience aux jeunes ici."