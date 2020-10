Thibaut Courtois explique pourquoi il a quitté les Diables Rouges

Thibaut Courtois avait rejoint les Diables Rouges la semaine dernière, il n'a finalement pas joué et est rentré à Madrid.

Thibaut Courtois avait rejoint les Diables Rouges la semaine dernière, il n'a finalement pas joué et est rentré à Madrid. La faute à une petite gêne ressentie juste avant la trêve internationale. "Après le match contre Levante, j'ai ressenti quelque chose au niveau du fémur", explique-t-il à AS.

Et Thibaut Courtois l'admet: "C'était une petite blessure et si ça avait été des matchs super importants, j'aurais pu jouer", estime le portier du Real. Mais la décision la plus sage a été prise. "C'était mieux de laisser ça au repos, la saison est encore longue."

Le Belge pourrait toutefois très vite reprendre du service. Dès samedi, en Liga, contre Cadix? "Ce sera au coach de décider, mais je me sens bien", confirme-t-il.