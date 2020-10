Une star de Manchester City complimente Romelu Lukaku

Romelu Lukaku est-il un joueur sous-estimé ? C'est ce que pense le milieu de terrain de Manchester City, Ilkay Gündogan.

Lors d'une séance de questions-réponses avec ses fans (intitulée "Ask Ilkay"), Ilkay Gündogan s'est vu demander qui était, selon lui, le joueur le plus sous-estimé au monde. Et la star de Manchester City n'a pas hésité à nommer un ancien de Manchester United : "Pour le moment ? Romelu Lukaku", affirme-t-il.

Un bel hommage pour notre Diable Rouge !