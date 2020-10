Le vide au milieu à Anderlecht : retours de Vlap et Zulj ou débuts de Cullen ?

Les maux de tête de Vincent Kompany ne vont pas s'arranger malgré les retours de plusieurs joueurs après les cas de Covid-19 au sein du groupe.

Quel milieu de terrain pour le RSC Anderlecht face à OHL ce week-end ? Adrien Trebel blessé, Albert Sambi Lokonga suspendu, Vincent Kompany avait une mauvaise nouvelle de plus en conférence de presse ce vendredi : Kristian Arnstad, titulaire à Bruges, s'est blessé au crâne lors d'un entraînement et ne jouera pas ce week-end.

Le jeune norvégien n'était pas forcément une option prioritaire, mais les absences des uns et le manque de rythme des autres pourrait poser problème. Ainsi, le nouvel arrivant Josh Cullen n'est pas nécessairement une certitude : "Il est 100% fit, mais en termes de rythme de match, c'est différent", précise Kompany. L'Irlandais pourrait cependant être forcé de débuter et de trouver ce rythme bon gré mal gré.

Quelles autres options sont à disposition de Vincent Kompany ? Hé bien, celles qui étaient considérées comme indiscutables en fin de saison dernière : Michel Vlap et Peter Zulj, revenus après leur longue absence pour cause de coronavirus et qui, d'après le coach du RSCA, travaillent bien à l'entraînement. "Ils ont fait une bonne semaine. Contrairement à Yari Verschaeren, eux étaient un peu plus touchés par le virus, mais ils sont disponibles désormais", confirme le coach du RSCA.

On le sait, Louvain encaisse presque à chaque match (une seule clean-sheet cette saison) ; une formation un peu plus offensive, avec un Yari Verschaeren au milieu, n'est pas à exclure. Le jeune meneur de jeu peut profiter du départ de Doku pour redevenir le leader technique des Mauves. Marco Kana est également une possibilité concrète au milieu, mais ce poste ne semble pas lui convenir autant que la défense centrale et il lui faudra une prestation-référence dans l'entrejeu au plus vite ... Bien malin qui peut prédire à quoi ressemblera le 11 anderlechtois ce week-end.