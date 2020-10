L'émotion de Steven Defour: "Je l'avais promis à mon père"

Steven Defour a pour la première fois pris la parole en tant que joueur du KV Malines, à quelques heures de sa première rencontre face au KV Courtrai.

"Je me sens bien ici, c'est vraiment spécial" a déclaré d'entrée Steven Defour lors de sa présentation en tant que joueur du KV Malines. "J'avais promis à mon père que je jouerais un jour pour ce club. J'ai toujours gardé cela dans un coin de ma tête durant ma carrière. C'est le bon moment pour le faire".

L'ancien Diable Rouge s'est livré: "C'est le transfert de ma carrière qui me procure le plus d'émotions. Cela peut paraître étrange mais c'est comme ça. J'ai joué ici chez les jeunes et j'avais des idoles en équipe première, comme Tom Caluwé. Nous avons été longtemps en contact. Qu'est ce qui a changé ici? C'est un nouveau stade mais chez les jeunes c'est pareil qu'avant".

Physiquement, je suis mieux que la saison dernière

Le tout est maintenant de savoir où il en est physiquement: "Si je suis prêt à débuter? Je m'entraîne parfaitement et j'ai joué 60 minutes contre La Gantoise en match amical. Cette rencontre était un bon test pour moi. Physiquement je suis mieux que la saison dernière, mais je suis encore en manque de rythme. Mon dernier match officiel date du mois de mars, j'aurai encore besoin de quelques rencontres pour être à 100% et être à mon meilleur niveau."