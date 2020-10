Quel gardien pour Genk? Jess Thorup a fait son choix

Jess Thorup n'a pas voulu dire, en conférence de presse, qui occuperait la place entre les perches contre Charleroi, mais le choix du Danois semble fait.

Entre Maarten Vandevoordt et Danny Vukovic, Jess Thorup dispose d'un jeune gardien prometteur et d'un portier expérimenté, qui a déjà montré à quel point il pouvait être précieux. Et si l'entraîneur danois a maintenu le mystrère, Het Belang van Limburg affirme que c'est bien le jeune gardien belge qui sera aligné contre Charleroi, dimanche soir.

Lors des deux premières rencontres de Jess Thorup sur le banc de Genk, c'est déjà Maarten Vandevoordt qui avait été aligné, mais Danny Vukovic, testé positif au coronavirus, n'était pas disponible.