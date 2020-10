Fernando Da Cruz et Mouscron, c'est fini

Le technicien avait été nommé à la tête des Hurlus en juillet.

Le club Hurlu a annoncé le départ de Fernando Da Cruz, qui paie le décevant début de saison de l'Excel et sa lanterne rouge en JPL. Il quitte l'Excel sur un bilan décevant de 3/27 pts.

La direction mouscronnoise est désormais à la recherche d’un successeur. Le technicien français a pour sa part tenu à remercier (via le communiqué du club) Gérard López, Luis Campos et Diego Lopez pour leur confiance, ainsi que le staff et tout le personnel du Royal Excel Mouscron et souhaite bonne chance à l’équipe.