STVV a pris une décision à propos de Kevin Muscat

fragilisé par la longue série de match sans victoire, Kevin Muscat est sous pression au Stayen.

Cependant, Kevin Muscat sera encore sur le banc de STVV lors de la prochaine rencontre des Canaris à domicile face au Standard de Liège ce dimanche à 18h15. D'après Het Belang Van Limburg, la direction n'a pas encore décidé de s'en séparer.

STVV n'a plus gagné le moindre match depuis la journée d'ouverture face à La Gantoise et ce week-end les joueurs du Stayen ont pris une véritable claque au Kiel surle score de 6-3. Il est urgent de prendre des points pour Muscat, non seulement pour sortir du bas du classement, mais surtout pour sauver sa peau.