UEFA : le "Final 8" à nouveau envisagé pour les coupes d'Europe ?

Ce format particulier avait été mis en place comme mesure exceptionnelle suite à la crise sanitaire.

La dernière campagne européenne avait été impactée par la crise du coronavirus. L'UEFA avait alors instauré un tournoi à huit équipes avec élimination directe jusqu'à la finale. Une solution efficace et pratique dans une même ville, pour faire face à la situation sanitaire exceptionnelle.

La formule avait été considérée comme une réussite, donnant lieu à des rencontres parfois spectaculaires et des surprises en Ligue des Champions, dans des matches en une manche où finalement tout est possible.

D'après the Guardian, l’UEFA pourrait à nouveau remettre en place un "Final 8" et ce, à chaque édition de Ligue des Champions et d’Europa League à partir de 2024.

Giorgio Marchetti, secrétaire général adjoint de l'UEFA, a confié dans ce sens son avis à l'agence de presse PA : "Il ne faut jamais exclure quelque chose qui a du potentiel. Nous savons qu'il y a de nombreux éléments à prendre en compte, comme les contraintes des calendriers et d'organisation, l'implication des fans, les implications économiques, mais nous allons certainement étudier ce format et ses variations dans nos prochaines discussions. Les matches à élimination directe favorisent évidemment l'incertitude et les émotions. Nous avons reçu un excellent retour d'information de la part des clubs, des diffuseurs et d'autres partenaires, ainsi que des supporters."