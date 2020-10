La dernière chance de Guardiola

Alors qu'il rentre dans sa dernière année de contrat avec les Citizens, Pep Guardiola a la pression: ce sera la Ligue des Champions sinon rien.

Ce mercredi, Manchester City retrouve la Ligue des Champions deux mois après le traumatisme de Lisbonne. Lors du Final 8, Pep Guardiola était passé à côté de sa tactique contre l'Olympique Lyonnais et les hommes de Garcia s'étaient qualifiés pour la demi-finale.

Versés dans le groupe C, les coéquipiers de Kevin De Bruyne (absent sur blessure) débutent une saison européenne à laquelle ils ne devaient pas participer à cause d'un manquement dans le cadre du fair-play financier, mais le TAS est passé par là et les Citizens sont bien au rendez-vous.

Mais celui qui a la pression, c'est Pep Guardiola. Le Catalan a été embauché pour remporter des titres, mais surtout la Ligue des Champions, une compétition qui lui échappe depuis...2011 et sa deuxième victoire avec le FC Barcelone.

Sortir de l'ombre de Lionel Messi

C'est d'ailleurs le vrai problème de Guardiola pour l'opinion public: vu ses échecs avec le Bayern et Manchester City, beaucoup de suiveurs affirment que les victoires obtenues au niveau continental par Guardiola sont dûes à Lionel Messi. Si Pep veut sortir lui aussi de l'ombre de l'Argentin, il est grand temps de prouver qu'il peut encore aller chercher cette coupe aux grandes oreilles qui fait rêver sa direction. C'est sa dernière chance d'y parvenir.... du moins avec City.

Pour sa dernière année de contrat, les dirigeants ont fait plaisir au coach avec des renforts défensifs que tout le monde réclamait. Ruben Dias et Nathan Aké sont arrivés pour un peu plus de 100 millions d'Euros pour stabiliser une défense souvent pointée du doigt la saison dernière. Sur papier, les Citizens ont tout pour le faire. Il n'y a plus qu'à.....et cela commence ce mercredi soir contre Porto.