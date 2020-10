Une victoire qui conforte la direction brugeoise: "Notre ambition en Ligue des Champions est la même"

Pour espérer atteindre leur but, les Brugeois devaient ramener quelque chose de leur déplacement à Saint-Pétersbourg. La victoire de mardi soir permet à Bruges d'y croire.

Avec trois points dans sa besace, le Club de Bruges partage la tête de son groupe avec la Lazio qui s'est offert le scalp du Borussia, mardi soir. Et Bart Verhaeghe conserve les mêmes ambitions. "Passer l'hiver en Ligue des Champions et atteindre les huitièmes de finale reste notre objectif", insiste le président brugeois dans un entretien accordé à Sporza.

"Tout est possible"

Mais il sait ce qui attend son équipe dans les prochaines semaines sur la scène européenne. "Je suis réaliste et en principe, la Lazio et le Borussia Dortmund sont plus forts. J'en suis conscient, mais tout est possible en football et on l'a encore vu mardi soir."

La réaction brugeoise après l'égalisation russe a d'ailleurs tendance à conforter le président du Club dans ses propos. "Je suis très content qu'on ait continué à y croire. Avec du beau football. Comme le montre notre deuxième but." Prochaine étape, dans une semaine, contre la Lazio.