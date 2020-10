"Si on reçoit une offre à 25 millions pour Charles De Ketelaere? Nous avons déjà refusé de telles sommes!"

Le jeune Brugeois a impressionné en Ligue des Champions et le Club de Bruges a bien l'intention de le conserver le plus longtemps possible.

Auteur du but décisif à Saint-Pétersbourg et d'une prestation de très grande qualité, Charles De Ketelaere a séduit, mercredi, en Ligue des Champions. "C'est l'un de nos plus grands talents", estime Bart Verhaeghe dans un entretien accordé au Laatste Nieuws.

"Sa progression est le résultat d'une bonne collaboration. Charles a énormément de talent et il est entré dans l'équipe au bon moment", ajoute le président du Club de Bruges.

"Le Club est très ambitieux"

Et la direction brugeoise est bien décidée à conserver son joyau le plus longtemps possible. "Si on nous propose 25 millions d'euros? Nous avons déjà refusé des offres de ce calibre", insiste Bart Verhaeghe.

"Pour Hans Vanaken par exemple. Il est convaincu qu'on peut évoluer au plus haut niveau avec une équipe belge. N'est-ce pas le souhait de toute la Belgique? Le Club est très ambitieux et nous le montrons. Nous voulons nous montrer sur la scène européenne."