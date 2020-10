Ivan Leko "fier d'un tel retour en Europe" pour l'Antwerp

L'Antwerp a été chercher les trois points sur la pelouse de Ludogorets, fêtant par une victoire son retour en Europe après plus de 25 ans.

Ivan Leko était naturellement content de ses troupes : "Je suis très fier de la façon dont l'Antwerp est revenu en Europe, 26 ans plus tard, et ce face à un habitué de la Ligue des Champions et de l'Europa League", déclare le Croate dans des propos relayés par le Nieuwsblad. Peu importe le scénario, qui a vu les Anversois à la peine et menés avant de revenir au score.

"Si nous gagnons au bout, ce scénario me convient", sourit-il. "Être dominant en Europe est insuffisant : il nous a manqué l'instinct du tueur devant. Mais il n'y a pas eu de panique après le but encaissé et nous avons fait preuve de caractère pour réagir".