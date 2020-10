Le huis-clos est de retour, Anderlecht réagit : "Un impact économique négatif important"

Les compétitions professionnelles vont pouvoir se poursuivre mais sans public, la mesure entre en vigueur dès ce soir. "Ce qui vaudra donc pour le match prévu ce soir entre Courtrai et Anderlecht" a précisé le ministre-président flamand Jan Jambon.

Le match qui oppose Courtrai à Anderlecht de ce soir aura donc lieu à huis clos. Anderlecht comprend les mesures, mais est déçu comme l'a fait savoir le club bruxellois dans un communiqué.

"Le RSC Anderlecht comprend les mesures qui ont été prises par le gouvernement afin d’empêcher la propagation du coronavirus et d’éviter que nos hôpitaux ne soient totalement débordés. Le club est cependant déçu que le public ne puisse plus être le bienvenu dans le Lotto Park.

Comme tous les autres clubs belges, le RSC Anderlecht n'a épargné aucun frais et aucun effort pour organiser des matches dans des conditions sécurisées. Le RSCA a élaboré un protocole détaillé avec la commune d'Anderlecht, les services de sécurité et un virologue. Le club a entrepris d'énormes efforts pour éviter les contacts entre les fans et pour communiquer clairement sur les règles à suivre. Les supporters ne se sont jamais assis côte à côte dans le Lotto Park, même pas dans la même bulle. Leur arrivée et leur sortie étaient bien organisées. Des stewards supplémentaires ont surveillé le port correct des masques faciaux, le respect de la distance et une bonne hygiène des mains.

Le club souligne également que l'organisation de matches à huis clos a un impact économique négatif important. La perte subie était déjà importante dans les rencontres disputées avec un nombre limité de spectateurs, elle est encore beaucoup plus grande désormais pour les matches à huis clos.

Karel van Eetvelt, le CEO du RSC Anderlecht : “Nous comprenons les décisions du gouvernement et nous sommes ravis de pouvoir continuer à disputer des matches de football professionnels. Nous regrettons cependant que mêmes les organisations qui entreprennent des efforts considérables et qui ont démontré être capables d'organiser des événements en air plein en toute sécurité, ne puissent plus le faire. Dans les semaines à venir, nous espérons collaborer avec les diverses autorités et trouver une solution afin de pouvoir redonner l’accès au stade aux supporters. Regarder un match de football est une forme de délassement importante pour de nombreuses personnes au sein de notre société. Nous souhaitons tout faire afin de ne pas les en priver en cette période pour le moins difficile.”