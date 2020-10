Marc Grosjean a vu d'autres valeurs: "C'est ce qui fait la marque de fabrique des équipes"

Marc Grosjean ne pouvait qu'être heureux de la victoire de Seraing sur sa pelouse contre Lommel. Il a vu des valeurs qu'il recherche pour son équipe.

Emilio Ferrera étant toujours convalescent, c'est Marc Grosjean qui était que le petit banc des Métallos ce dimanche poiur la réception de Lommel. Ce dernier ne boudait pas son plaisir.

"Je ne peux que féliciter les joueurs, mais aussi le staff et l'encadrement de l'équipe. Tout le monde a dû travailler dans des conditions fort peu évidentes", a déclaré Grosjean en conférence de presse."C'est une victoire acquise contre une excellente équipe. Ils ont progressé par rapport à la première rencontre de championnat. On savait que ce serait une équipe joueuse, qui veut s'imposer et maitriser le match".

Les Sérésiens saveient à quoi s'attendre mais pourtant la première demi-heure aura été très compliquée: "Nous nous étions préparés, mais ils nous ont mis en difficultés. Heureusement notre gardien ou nos défenseurs ont aidé l'équipe à ne pas encaisser. Nous nous sommes améliorés au fur et à mesure de la rencontre et lors de la dernière demi-heure nous avons été excellents. Nous avons trouvé des solutions au pressing adverse."

Ce qui satisfait le plus Marc Grosjean, c'est l'esprit d'équipe: "Nous sommes allés chercher la victoire avec autre chose que d'habitude: l'esprit d'équipe. Ce sont des caractéristiques qui font la marque de fabrique des équipes et on doit voir ce genre de choses. Ce qui est important, c'est de gagner des matches et il y a beaucoup de façons de le faire."