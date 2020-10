Il y a quelques semaines, Kevin De Bruyne avait parlé de lassitude. Sur le site officiel du PSG, Kylian Mbappé s'est épanché sur la situation actuelle des footballeurs.

Une finale de Ligue des Champions perdue contre le Bayern Munich le 23 août en guise de fin de saison, une reprise dès le 5 septembre avec l’équipe de France : Kylian Mbappé, comme d'autres joueurs, n’ont pas connu de véritable coupure cet été, la faute à un calendrier complètement bouleversé par la pandémie de Covid-19. Et l’attaquant du PSG en souffre visiblement, comme il l’a confié sur le site officiel de son club. "La reprise a été difficile physiquement, mais surtout mentalement, car il n’y a pas eu de préparation, a-t-il avoué. Mentalement, c’est difficile de se remettre. Dans mon esprit, et nous sommes plusieurs à le ressentir, ce n’est pas une nouvelle saison. C’est comme si c’était la continuité de la dernière saison. Pour moi, on est au 60e match de la saison, et pas au 9e". "La reprise a été difficile physiquement, mais surtout mentalement, car il n’y a pas eu de préparation, a-t-il avoué. Mentalement, c’est difficile de se remettre. Dans mon esprit, et nous sommes plusieurs à le ressentir, ce n’est pas une nouvelle saison. C’est comme si c’était la continuité de la dernière saison. Pour moi, on est au 60e match de la saison, et pas au 9e".

Et l’ancien Monégasque d’insister sur la nécessité de faire le vide entre deux exercices : « Pour moi, une nouvelle saison, c’est quand tu as une coupure pendant laquelle tu as eu le temps de recharger les batteries. Là, on est juste dans les prolongations, c’est un marathon qui continue, donc ce n’est pas évident. Normalement, après la finale de la Ligue des champions, tu gagnes, ou tu perds, mais après tu as des vacances. Tu coupes avec le football, tu recharges les batteries pour être efficace et bien te préparer pour une nouvelle saison. Là, nous avons perdu la finale, et il a fallu rejouer tout de suite".

Reste à voir quel sera l’impact de ce rythme effréné sur ses performances cette saison.