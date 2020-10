OHL se sépare d'un gardien d'expérience mais surnuméraire

Darren Keet avait entamé la saison entre les perches louvanistes mais n'était plus une option pour Marc Brys. Il a quitté OHL.

Avis aux amateurs : Darren Keet (31 ans) et ses plus de 130 matchs en D1A sous les couleurs de Courtrai sont désormais une affaire à saisir. Le portier sud-africain avait entamé cette saison en tant que titulaire entre les perches d'OHL, mais les arrivées de Rafael Romo et Daniel Iversen en ont fait le troisième gardien de Marc Brys, rôle qui ne lui convient pas.

OHL a donc annoncé ce jeudi la rupture à l'amiable du contrat de Keet, qui avait rejoint le club en provenance de Bidvest Wits FC, en Afrique du Sud.